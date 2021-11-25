Минские нотариусы 26 ноября проведут бесплатные онлайн-консультации

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-марафон по бесплатному консультированию нотариусами пройдет 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Минской городской нотариальной палате.

Марафон стартует в 11.00. Нотариусы ответят на вопросы, связанные с совершением нотариальных действий с участием иностранцев или имуществом, находящимся за рубежом.

Консультации смогут получить пользователи мессенджера "Инстаграм" на странице "Нотариат Беларуси", а также посетители официального сайта Белорусской нотариальной палаты, где будет вестись прямая трансляция. Кроме того, свои вопросы пользователи могут задать заранее, направив их в директ или на электронную почту info@belnotary.by.

Онлайн-консультации будут проводить нотариусы первой Минской городской нотариальной конторы. Именно в этой нотариальной конторе совершаются нотариальные действия, которые связаны с выдачей свидетельств о праве на наследство находящегося в Минске недвижимого имущества, которое осталось после смерти постоянно проживавших (зарегистрированных) на день смерти за пределами Беларуси иностранных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Беларуси.

К слову, акция первой Минской городской нотариальной конторы приурочена к вступлению Белорусской нотариальной палаты в Международный союз нотариата, полноправным членом которого нотариат Беларуси стал в конце 2019 года.-0-