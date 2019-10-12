Минские областные "Дожинки-2019" 12 октября прошли в Борисове

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги аграрного сезона, поздравления лучших хлеборобов и обширная программа для гостей, выставка-ярмарка, творческие площадки, Город мастеров и большой концерт.

Гости фестиваля собрались на стадионе "Борисов-Арена", который в этот день превратился в большую праздничную площадку.

Более 15 тысяч человек приехали в этот день в Борисов. По традиции каждый район презентовал свой каравай. Лучшие труженики аграрной отрасли прошли в торжественном шествии по стадиону и получили награды из рук председателя облисполкома Анатолия Исаченко.

Победителем областных соревнований по уборке зерна в этом году стал Несвижский район. Второе место присуждено Молодечненскому, третье – Смолевичскому районам.

В 2020 году областные "Дожинки" примет Червень.-0-

Фото Рамиля Насибулина