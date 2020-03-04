Минские общественные пункты охраны правопорядка планируют реконструировать

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помещения пунктов охраны правопорядка в Минске планируют отремонтировать и оснастить необходимым оборудованием. Об этом сообщил сегодня на минском городском семинаре для идеологической вертикали столицы начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Сергей Шендик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Советы общественных пунктов охраны правопорядка Минска нуждаются в материально-техническом оснащении. Обследование показало, что часть помещений требует ремонта, а некоторые находятся в антисанитарном состоянии", - обратил внимание представитель Мингорисполкома.

По словам Сергея Шендика, администрации районов Минска совместно с руководством территориальных органов внутренних дел в марте должны завершить мониторинг общественных пунктов охраны правопорядка. После этого будут сформированы сметы расходов на ремонт, помещения оснастят необходимой мебелью, средствами связи и иными материально-техническими средствами, будет закуплено все необходимое.

На семинаре также подвели итоги деятельности идеологической вертикали Минска в 2019 году и обозначили перспективы и задачи на текущий год. Около 160 представителей различных сфер ознакомились с опытом коллег при посещении трудовых коллективов столицы и поделились своими результатами во время пленарного заседания.-0-