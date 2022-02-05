Минские поликлиники перешли на семидневную рабочую неделю

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 1-й центральной районной клинической поликлинике Центрального района Минска в красной зоне в выходные дни дежурят два врача общей практики. В случае необходимости их количество можно будет увеличить до шести, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением общей врачебной практики №1 Андрей Брезгунов.

"Суббота и воскресенье для нас рабочие дни. График - с 9.00 до 18.00. Кроме ПЦР-диагностики в красной зоне также ведется забор общеклинических анализов и снятие ЭКГ. Также могут быть привлечены узкопрофильные специалисты: в субботу работают неврологи, врачи-отоларингологи, женская консультация. Врачи принимают пациентов сегодня не только в поликлинике, но и ведут визиты на дому, - рассказал Андрей Брезгунов и отметил, что больших очередей на прием сегодня нет. - Посмотрите сами: в коридоре 5-6 человек, не больше".

Андрей Брезгунов

В воскресенье в поликлинике тот же график. В этот день решено акцентировать внимание на оказании медпомощи в первую очередь больным с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Руководство 28-й городской поликлиники уверено, что работа в субботу и воскресенье позволит уменьшить поток пациентов и нагрузку на врачей в понедельник. В начале недели в учреждениях здравоохранения традиционный ажиотаж: за выходные количество больных увеличивается.

"В будние дни у нас работает 5 кабинетов приема в контаминированной зоне. В выходные с 9.00 до 18.00 дежурят сразу три специалиста. Сегодня, например, за первые часы работы было принято около 50 пациентов с жалобами на высокую температуру, сухой кашель, ломоту в теле и боль в мышцах. Также врачи по графику семидневной недели посещают больных на дому, - уточнила заместитель главврача по медицинской экспертизе и реабилитации Данута Гайдель. - Все наши силы направлены на то, чтобы минимизировать время ожидания приема пациентов в учреждении здравоохранения".-0-

Фото Сергея Шелега