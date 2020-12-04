Минские поликлиники прекратили оказание плановой медпомощи

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские амбулаторно-поликлинические учреждения прекращают оказание плановой медицинской помощи, сообщила БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.

Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также для своевременного оказания квалифицированной медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19 и людям, контактным с ними.

Так, внесены временные изменения в режим работы городских поликлиник и обеспечен прием вызова врача на дом до 18.00.

Для оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и температурящим на приеме в поликлинике и на дому в контактных бригадах, а также для работы в контактных центрах задействованы врачи-специалисты (неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и др.).

Внесены корректировки в планы ведения беременности. Беременным сократили посещения женских консультаций, при этом будут учитываться индивидуальные факторы риска по перинатальным и материнским осложнениям. Организована работа школ по подготовке к беременности и родам в онлайн-формате.

На медико-социальную экспертизу будут направляться пациенты в период временной нетрудоспособности и люди трудоспособного возраста при наличии признаков инвалидности.

В городских поликлиниках продолжат оказывать экстренную травматолого-хирургическую помощь пациентам.

Кроме того, организована полная занятость студентов Белорусского государственного медицинского университета, которые направлены в поликлиники на период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.-0-