Минские профсоюзы на подготовку детей к школе выделили более Br640 тыс.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские профсоюзы на подготовку детей к школе на 31 августа выделили Br640 028,91, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой Минского городского объединения организаций профсоюзов Виолетта Гузино.

Традиционно особое внимание было уделено многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, а также семьям, где воспитываются дети-инвалиды.

Минская городская профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК оказала помощь шести семьям, воспитывающим четырех и более детей. Выделили помощь и первички: на Минском заводе виноградных вин помогли 29 семьям на сумму Br3 697,5, в ОАО "Криница" - 125 семьям на сумму Br9 тыс., в Белорусском государственном управлении госветнадзора на границе и транспорте - 19 семьям на сумму Br1,9 тыс., в ОАО "Тепличный комбинат Мачулищи" - 16 семьям, сумма выплат составила Br17 280.

Не остались в стороне и первичные профсоюзные организации Минской городской организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. В целом в 2020 году горком и его организационные структуры оказали помощь для приобретения необходимых товаров к новому учебному году семьям членов профсоюза, воспитывающим детей школьного возраста, и подшефным детским учреждениям на Br25 339, из средств нанимателя выплачено Br39 330. Всего помощь получили 822 ребенка, из них 97 из многодетных и трое из малообеспеченных семей, 21 ребенок из неполной семьи и семеро детей-инвалидов.

Организационные структуры Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки из профсоюзного бюджета оказали помощь 650 работникам на сумму Br36 738,38. Также проведены различные мероприятия акции "Профсоюзы - детям". Например, большой городской благотворительный праздник "Портфель первоклассника" прошел в Минском государственном профессионально-техническом колледже легкой промышленности и бытового обслуживания населения. Учащиеся и мастера колледжа оказали детям парикмахерские услуги: стрижки для мальчиков и прически для девочек, аквагрим. Для первоклассников организовали фотозону и подарок - портретное фото. Кульминацией торжества стал праздничный концерт. Всем детям вручили памятные сувениры - увлекательную энциклопедию "Почему? Отчего?" и книжку "Пра дзяўчынку Марусю, у якой мама і тата ў прафсаюзе".

Ленинская районная организация отраслевого профсоюза приобрела для социально-педагогического учреждения "Детский городок Ленинского района Минска" канцелярские принадлежности. А Фрунзенская организация - закупила школьную форму и канцелярские принадлежности для первоклассников Детского дома №5 Минска и оплатила парикмахерские услуги 19 воспитанникам Социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района столицы.

Первичные профсоюзные организации крупнейших минских предприятий также приняли участие в марафоне "Собери портфель в школу". Например, первичка Минского тракторного завода вручила 625 наборов тем, кто впервые переступит порог школы. В набор вошли папка, тетрадки, блокнот, карандаши, линейка, пенал, фломастеры, пластилин, цветная бумага и прочие канцелярские принадлежности.

В октябре Минский городской и районные комитеты Белорусского профсоюза работников образования и науки проведут профсоюзные уроки для первоклассников. Ребят ожидают сюрпризы, каждый первоклассник получит в подарок книжку.-0-