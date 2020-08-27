Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские профсоюзы оказывают помощь родителям в подготовке детей к школе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского объединения организаций профсоюзов.

В частности, 375 наборов от первичной профсоюзной организации будут вручены первоклассникам, чьи родители работают на ОАО "Минский автомобильный завод". В каждом подарке 30 предметов, в том числе альбомы для рисования, цветной картон, краски, фломастеры и тетради.

Материальную помощь от первичной профсоюзной организации УП "Минскводоканал" получили 58 многодетных и 14 неполных семей. А 29 августа профком проведет на предприятии праздник "Посвящение в первоклассники", который будет включать игры, анимационную программу и сладкий стол. Наборы с канцелярскими товарами и термокружки получат около 80 детей.

Первичная профсоюзная организация ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" 28 августа не только подарит 150 первоклассникам портфели с канцелярскими товарами, но и организует для них большой праздник. Детей ждет анимационная программа: конкурсы, танцы, игры и катание на пони. Родители первоклассников получат от профкома материальную помощь, а предприятие по коллективному договору выплатит матпомощь родителям школьников и дошкольников.

Поздравит ребят с 1 сентября и Минская городская организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений. Она приобрела 276 портфелей с необходимыми принадлежностями для первоклассников. Подарки к школе вручат в торжественной обстановке. Для детей и родителей работников госучреждений столицы - членов профсоюза - 29 августа состоится концерт во Дворце культуры ветеранов.

Поможет подготовить детей к школе и Минская городская организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Материальная помощь работникам, чьи дети идут в первый класс, и многодетным семьям составила более Br37 тыс. Кроме того, в преддверии Дня знаний первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения города оказывают благотворительную помощь социальным учреждениям. Так, профком УЗ "4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко" собрал школьный портфель для детей, которые находятся в социально-педагогическом центре Московского района Минска.

Как отметили в пресс-службе, особое внимание уделяется малообеспеченным, неполным, многодетным и приемным семьям, а также тем, кто воспитывает детей с инвалидностью. На многих предприятиях коллективные договоры предусматривают возможность для родителей провести 1 сентября с ребенком в школе. Заработная плата при этом сохраняется.

Все мероприятия - часть республиканского марафона Федерации профсоюзов Беларуси "Собери портфель в школу". Из профсоюзных средств оказывается финансовая помощь семьям, воспитывающим детей школьного возраста, приобретаются школьные принадлежности, канцелярские товары, одежда, обувь, вручаются подарочные сертификаты, посещаются подшефные интернатные учреждения и многодетные семьи на дому, организовываются праздники на предприятиях с вручением подарков детям.

В 2019 году на подготовку детей к школе столичные профсоюзные организации затратили Br574 885,56.-0-