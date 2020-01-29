Минские рынки выделят бесплатные торговые места пенсионерам и инвалидам

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные торговые места для реализации плодоовощной продукции на столичных рынках будут предоставлены пенсионерам и инвалидам, сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома.
Мингорисполком и руководители рынков столицы заключили соответствующие соглашения, которые действуют до 31 декабря 2020 года. На предоставляемых местах пенсионеры и инвалиды могут продавать до 20 кг сельхозпродукции, которую вырастили на земельных участках, выделенных под личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество.
Претенденты на бесплатное торговое место должны подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о происхождении реализуемой продукции.
Соглашение подписали 15 рынков:
Минский Комаровский рынок (ул. В.Хоружей, 8),
Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5),
"Тутэйшы" (пр. Партизанский, 99),
"Восток" (ул. Славинского, 45а),
"Свелта" (ул. Малинина, 35а),
"Велозаводской" (пер. Рабочий, 5),
Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184),
"Серебрянка" (ул. Плеханова, 89),
"Малиновка" (ул. Есенина, 76),
"Ждановичи" (ул. Тимирязева, 123),
"Раковский кирмаш" (ул. Дунина-Марцинкевича, 11),
"Западный" (ул. Бурдейного, 6),
"Уральский" (ул. Фроликова, 8),
"Уручье-3" (ул. Никифорова, 51),
Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).
Кроме того, рынок "Московский" (пр. Газеты Звязда, 16) также организует на бесплатной основе торговлю сельхозпродукцией.-0-