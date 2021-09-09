Минские школьники смогут на день стать студентами химического факультета БГУ

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские школьники на день смогут стать студентами химического факультета БГУ. Это возможно благодаря старту профориентационного проекта "Chemical Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Акцию инициировали студенты для знакомства старшеклассников с профессией химика и помощи им в выборе будущей специальности и места учебы. Первыми участниками стали старшеклассники, которых выбрали после оценки их мотивационных писем. Школьникам предоставлена возможность провести день в научных лабораториях, чтобы окончательно определиться с профессией.

Сегодня химиков в БГУ готовят по шести специальностям, каждая из которых имеет свою специфику с учетом сочетания фундаментальных знаний и научного подхода. Акцент сделан на том, чтобы расширить представления школьников о практическом значении химических наук.

Ребятам проведут экскурсии по лабораториям факультета и Научно-исследовательского института физико-химических проблем. Школьники смогут приобщиться к работе ученых, узнают об инновационных разработках, увидят химические опыты в реальности и получат ответы на вопросы от ведущих научных специалистов. Также запланировано посещение лабораторий растворов целлюлозы и продуктов их переработки, химии свободных радикалов, химии биологически активных веществ и катализа полимеризационных процессов, лекарственных средств на основе модифицированных полисахаридов, технологии лекарств, биохимии лекарственных препаратов. Кроме того, будущие абитуриенты получат консультацию о поступлении на химический факультет.

Планируется, что акция будет проводиться регулярно два раза в год. Пока она пилотная, чтобы оценить, несколько она востребована среди школьников.

Сегодня химический факультет БГУ - это крупнейший научно-исследовательский и педагогический комплекс. Студенты могут стажироваться у авторитетных ученых и работать над совместными проектами. Будущие химики получают фундаментальные теоретические знания и учатся применять их на практике, овладевают новейшими методиками химического анализа и исследования.-0-