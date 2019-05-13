Минские спасатели стали лучшими на соревнованиях Fire Fight Combat в Бельгии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда столичного управления МЧС стала лучшей на международных соревнованиях среди пожарно-спасательных подразделений Fire Fight Combat "Башня вызова", которые прошли 11 мая в городе Ронкьер (Бельгия), сообщили БЕЛТА в МЧС.
Команда минских спасателей завоевала сразу два первых места, опередив участников из Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, США.
По информации телеканала
Фото МЧС
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