Минские спасатели стали лучшими на соревнованиях Fire Fight Combat в Бельгии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда столичного управления МЧС стала лучшей на международных соревнованиях среди пожарно-спасательных подразделений Fire Fight Combat "Башня вызова", которые прошли 11 мая в городе Ронкьер (Бельгия), сообщили БЕЛТА в МЧС.

Команда минских спасателей завоевала сразу два первых места, опередив участников из Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, США.

По информации телеканала ОНТ , профессиональное мастерство на Fire Fight Combat продемонстрировали более 200 сотрудников спасательных отрядов. Один из главных и сложных элементов программы стал скоростной подъем на башню высотой в 141 метр. Пробежать по лестничным пролетам 787 ступеней нужно было в полном обмундировании весом около 20 кг.-0-

Фото МЧС