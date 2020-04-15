Минские специалисты подготовили онлайн-курсы для беременных

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько онлайн-курсов для беременных женщин подготовили столичные специалисты для альтернативной консультации в условиях ограничения массовых мероприятий при пандемии коронавируса. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщила главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

"Поскольку сейчас все население страны должно находиться в режиме социального дистанцирования, мы готовим новые форматы. В рамках социального проекта "Ты не одна" через неделю состоится презентация онлайн-курса для беременных женщин. Он будет доступен абсолютно всем желающим в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram. Лекции специалистов - акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, психологов - уже записаны и сейчас монтируются. Это та же "Школа для беременных", только в режиме онлайн", - рассказала Ирина Иконостасова.

Она также сообщила, что запланированный на май "Марафон женского здоровья - 2020" пока переносится (возможно, на сентябрь). Однако планируется запустить в начале мая онлайн-курс лекций специалистов по направлениям с учетом пандемии COVID-19.

В широком доступе будут 5 онлайн-трансляций со страницы "Марафон женского здоровья - 2020" в YouTube, также планируются SMM-кампания и розыгрыш призов от партнеров.

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