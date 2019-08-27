27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники оформляют 81% партий экспортных авиагрузов в течение пяти минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Каждая из 81% партий авиагрузов, прибывающих в Национальный аэропорт Минск, оформляется таможенниками в течение двух часов. Что касается экспортных товаров, следующих авиатранспортом, то оформлению каждой из этих партий отводится в среднем не более пяти минут", - сказали в ГТК.

В целом в 2019 году минские таможенники осуществили таможенные операции в отношении 120 тыс. партий товаров, перемещаемых воздушным транспортом через таможенную границу. "Следует отметить и увеличение пассажиропотока через воздушные ворота нашей страны: за семь месяцев 2019 года он возрос на 12% в сравнении с аналогичным периодом минувшего. Основной рост пришелся на период проведения II Европейских игр - с 19 июня по 1 июля через Национальный аэропорт Минск проследовало 390 тыс. пассажиров, что на 78% больше, чем за такой же период 2018 года", - отметили в ГТК.-0-