Минские тепловые сети проведут аэросъемку для поиска аномалий на трубопроводах

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" с 3 по 7 марта при благоприятной погоде проведет тепловую аэросъемку для выявления аномалий на трубопроводах, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей "Минскэнерго".
"Предстоит облет города на вертолете Министерства по чрезвычайным ситуациям, где размещены специальные приборы. С их помощью будут выявлены возможные тепловые аномалии: повреждения, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и т.д.", - пояснили на предприятии.
Руководство МЧС самостоятельно решает, в какое время необходимо совершать облет. После него будет составлена таблица предварительных оперативных результатов.-0-