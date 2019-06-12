Минские центры планирования семьи и экстрагенитальной патологии при беременности реформируют

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году запланирована реорганизация Городского центра планирования семьи и Городского центра экстрагенитальной патологии при беременности - для расширения возможностей оказания услуг. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем реформировать Городской центр планирования семьи и Городской центр экстрагенитальной патологии. Речь о проектах по их расширению, которые предусматривают изменение положений об их структуре, - сказала Ирина Иконостасова. - Это увеличит объем и качество оказания помощи пациенткам, которые имеют заболевания".

Центр экстрагенитальной патологии при беременности существует с 2008 года на базе 4-й женской консультации 1-й городской клинической больницы. "Наша задача - максимально охватить женщин, имеющих соматическую патологию (сердечно-сосудистые, эндокринные, онкологические заболевания), диспансерным наблюдением по беременности и родам в этом учреждении. Ведь здесь есть все необходимое оборудование", - пояснила Ирина Иконостасова.

Реформирование Городского центра планирования семьи на базе 2-го роддома связано с обсуждаемой возможностью бесплатного проведения ЭКО в Беларуси. Центр создавался более 10 лет назад с целью профилактики абортов. Но на практике почти 80% его работы связано с бесплодием. Создан полный цикл лечения - от консультаций и диагностики до родов. Когда в Беларуси будет разработана необходимая нормативно-правовая основа для бесплатной первой попытки ЭКО, соответствующая медицинская база уже должна быть готова к увеличению потока пациентов.-0-