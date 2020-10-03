Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице появятся информационные площадки, где минчане смогут высказывать проблемы сферы ЖКХ, водоснабжения, отопления, капитального ремонта, а также обсуждать с местными властями способы решения. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Общение там будет построено в форме обсуждения насущных проблем горожан. С помощью такого диалога можно вовлечь людей в управление территориями, совершенствование своих домов, подъездов, дворов", - сказал Владимир Кухарев.

Он также подчеркнул, что в городе будет кардинально пересмотрена система выполнения капремонта. Будут выработаны четкие механизмы, касающиеся и выбора домов для ремонта, и зон ответственности каждого участника процесса, и контроля, в том числе со стороны жильцов. Планируется ставить на капремонт дома не точечно, а подходить комплексно: ремонтировать сразу несколько домов с общим двором, благоустраивая при этом дворовую территорию, а заодно предлагать жильцам тепловую модернизацию, ремонт подъездов. В том числе используя для связи Telegram-каналы и чаты.

"Предстоит плотно заняться дворовыми проездами. Задача на следующий год - привести там в порядок асфальтовое покрытие", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.

Поставлена задача привести в порядок Слепянскую водную систему и другие водные объекты без лишних затрат. Береговые линии в некоторых местах запущены, необходимо провести уборку, вырубить заросли, сделать территории доступными для отдыха горожан. Работы уже ведутся и за зиму будут завершены.

Первостепенное внимание уделят мостам и путепроводам. Эти объекты в последние годы все больше нуждаются в обновлении. Будут выработаны подходы, которые позволят оперативно их ремонтировать. В следующем году, в частности, намечено приступить к капремонту путепровода над железнодорожными путями на проспекте Жукова.-0-