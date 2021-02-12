Минский аэропорт предупреждает, что на автостоянках снег пока убирают между парковочными рядами

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автостоянках Национального аэропорта Минск снег пока убирают между парковочными рядами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Национальный аэропорт Минск информирует пассажиров и посетителей о том, что в период обильных снегопадов во избежание повреждений транспортных средств снег на парковках убирают исключительно между рядами. "Очистить от снега каждое парковочное место, где стоит автомобиль, не представляется возможным", - отметили в пресс-службе.

При въезде на платную автостоянку рекомендуется обращаться к администратору. Он проинформирует о том, где стоянка автомобиля будет наиболее благоприятной с учетом погодных условий. При выезде с парковочного места также можно обратиться за помощью к администратору.

Связаться с администратором автомобильных стоянок можно по номеру +375-33-300-10-19.

В пресс-службе рекомендуют быть внимательными за рулем и планировать свою поездку в аэропорт заблаговременно.-0-