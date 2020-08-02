Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для обслуживания самолетов западного производства

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для технического обслуживания самолетов западного производства. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время Минский авиаремонтный завод вступил в процедуру сертификации для того, чтобы проводить техническое обслуживание воздушных судов западного производства. Завод сейчас рассматривает вопрос строительства цеха смывки-покраски воздушных судов. К примеру, при передаче самолета от одной авиакомпании в другую производится перекраска воздушного судна, нанесение новой ливреи, как называется в авиации. Востребованный проект на мировом рынке. Те организации, которые производят покраску воздушных судов, загружены на годы вперед, поэтому нам очень важно не потерять это время и выйти с этим проектом для того, чтобы здесь, в Восточной Европе, предоставить мощного технического провайдера с полным циклом", - отметил Артем Сикорский.

Он ответил и на вопрос о возможностях аэродрома "Орша", который должен заработать в октябре. "Аэродром "Орша" планируется как грузовой аэропорт для осуществления грузовой работы в Национальном аэропорту "Минск". Там создаются значительные и достаточно мощные логистический центр и производственный кластер. Инвестор же всегда приходит к определенной транспортной доступности. Аэродром "Орша" имеет эту доступность и может называться мультимодальным, исходя из того, что там обеспечивается воздушное сообщение, железнодорожное и автомобильное", - Подчеркнул директор департамента.

"К примеру, производство мобильных телефонов или все мобильные телефоны перевозятся авиационным транспортом, все экспресс-грузы также перевозятся авиационным транспортом. Сегодня воздушные суда, которые эксплуатируются гражданской авиацией, позволяют обеспечивать доставку грузов в любую точку мира. В гражданской авиации эксплуатируются самолеты Boeing 747. В случае плохих метеоусловий либо других условий, при которых самолет не может осуществить посадку в Национальном аэропорту Минск, других запасных до настоящего времени у него не было. Поэтому самолетам приходилось выходить либо в Прибалтику, либо в Россию, Украину, Польшу. Для таких типов воздушных судов взлетно-посадочная полоса в Орше предоставляет дополнительные возможности для осуществления безопасных взлета и посадки", - пояснил Артем Сикорский.-0-