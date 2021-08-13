Минский автозавод поставил новую технику для "Минскводоканала"

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод отгрузил в адрес УП "Минскводоканал" первый каналопромывочный автомобиль МАЗ-6926С9-К10 с навесным оборудованием компании Jurop SpA, сообщили БЕЛТА в пресс-службе завода.Автомобиль оснащен системой рециклинга, которая позволяет повторно использовать загрязненную канализационную воду при помощи непрерывной фильтрации. Вся запорная арматура комплектуется системой подогрева, что позволяет поддерживать достаточную температуру и избегать замораживания системы даже при минус 20 градусов."На протяжении двух недель сотрудниками "Минскводоканала" проводились испытания МАЗ-6926С9-К10, в процессе которых каналопромывочный автомобиль получил множество положительных отзывов, а это значит, новые поставки такой уникальной продукции не за горами", - отметили в пресс-службе.Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-