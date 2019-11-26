Минский Дворец детей и молодежи организует новогодний бал

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Дворца детей и молодежи 21 декабря состоится "Новогодний бал во дворце". Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые в Минске в этом году пройдет городской "Новогодний бал во дворце". Участие примут 200 учащихся. Это ученики 11-х классов, учащиеся колледжей и представители высших учебных заведений", - сказала Надежда Великая.

Организаторы уже подготовили сценарий, разработали оформление дворца, прилегающей территории и подъездных путей. Участники готовят наряды, стартовали сводные репетиции во дворце. Планируют организовать интерактив внутри здания и на прилегающей территории. "Будет много интересного и увлекательного", - пообещала Надежда Великая. Ожидается, что в мероприятии примет участие руководство города.

Еще одно знаковое для города мероприятие запланировано 13 декабря. "Акция "Наши дети" в Беларуси пройдет с 9 декабря до 10 января. Будут подготовлены мероприятия районного и городского значения. Однако торжественное открытие мы решили провести 13 декабря, чтобы совместить с юбилеем традиционной городской акции "Подари улыбку детям", - пояснила представитель комитета по образованию Мингорисполкома.

Будут приглашены воспитанники кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие. Праздник начнется в 15.00.

Всего в Минске по линии системы образования запланировано более 550 мероприятий. Помимо представлений и акций планируется, что высшие должностные лица из министерств и ведомств посетят школы-интернаты и детские дома. "Наша задача - не забыть ни одного ребенка", - заключила Надежда Великая.-0-