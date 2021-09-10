Минский дворец детей и молодежи откроет учебный сезон большим опен-эйром

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль на открытом воздухе "Здравствуй, Дворец!", посвященный началу учебного года, пройдет 11 сентября в рамках Дня города и соберет около 1 тыс. участников, сообщили БЕЛТА в секторе информации и рекламы Минского государственного дворца детей и молодежи.

Учреждение открывает новый учебный сезон - и уже с 11 утра на площадке перед дворцом будет представлен весь спектр возможностей для раскрытия талантов детей и молодежи.

Каждый желающий сможет проявить свой скрытый потенциал на площадке "Единый творческий порыв", научиться чему-то новому на площадке "Уроки без портфеля", отдохнуть в зоне Relax, поучаствовать в массовом челлендже, который пройдет на площадке "Блогерская вечеринка", и усвоить важные правила на площадке "Безопасное детство".

Учащиеся коллективов и клубов дворца своими представлениями и презентациями наглядно прорекламируют пользу от такого дополнительного образования.

На этом праздники в учреждении не закончатся: уже 13 сентября на базе дворца состоится городская акция "Дарим праздник детям", посвященная Дню Белорусской республиканской пионерской организации. Праздник соберет сводные дружины городской пионерской организации, лучшие из которых получат награды и подарки. Для всех участников будет работать девять интерактивных площадок на любой вкус: "В гостях у сказки", "А ты попробуй повтори", "Красочные воспоминания", "Бассейн веселья", "Эрудит", "Самый ловкий" и другие. Завершит программу танцевальный флешмоб.-0-