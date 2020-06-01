Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский государственный дворец детей и молодежи приглашает детей активно и насыщенно провести летние каникулы, сообщила сегодня директор учреждения Анна Аверина во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Минский государственный дворец детей и молодежи ежегодно начинает летний оздоровительный период под знаком детства. Каждый год мы открываем лето городским праздником "Детство - это Я и Ты". Организуем интерактивные площадки, конкурсы, викторины, соревнования, приглашаем наших социальных партнеров. В этом году в силу сложившейся эпидситуации праздник не состоится, но это не значит, что взрослые не создадут условия для яркого и запоминающего детского отдыха. Лето во Дворце стартует с традиционного городского праздника-чествования талантливых детей и молодежи "Здесь зажигаются звезды". Праздник пройдет в формате онлайн, однако жюри в очном режиме определит самых лучших дворцовцев завершившегося учебного года, а на сайте мы разместим ролик о заочном награждении наших замечательных детей и коллективов", - рассказала Анна Аверина.

Городской оздоровительный лагерь "Чабарок" распахнет свои двери для детей с 8 июня. "Ребят ждет интересная программа с погружениями в волшебство, в англоязычную среду и техническое творчество. Для ребят будет работать образовательно-воспитальный проект, посвященный 75-летию Великой Победы, включающий в себя конкурсно-игровые программы "Подвиги героев" и "Места славы Беларуси", экскурсии "Великой Победе посвящается", - отметила директор дворца. - Юные художники выйдут на пленэры, чтобы рисовать наш прекрасный Минск. Во время городского проекта "Молодые таланты столицы" откроется персональная выставка юного дарования Максима Клышко - учащегося объединения по интересам "Художественная резьба по дереву".

Запланированы научно-популярные лекции и тематическме программы в Минском планетарии, познавательные программы по основам безопасности жизнедеятельности. "Все эти мероприятия будут организованы для того, чтобы лето для наших детей было интересным и безопасным. Ждут своих участников многочисленные онлайн-конкурсы, которые в другое время прошли бы в очной форме. В их числе - открытый городской интеллектуальный марафон "Крепкий орешек", городской конкурс виртуальных экскурсий "Городу-герою посвящается", городской конкурс видеоролика "Мы на посту у памяти стоим", приуроченный к годовщине основания Поста №1 Минска и другие", - подчеркнула Анна Аверина.-0-

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