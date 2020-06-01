ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 июня 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:38 ВОЗ: пандемия осложнила оказание помощи больным раком и диабетом В мире
18:30 МАРТ подготовил рекомендации для торговли и общепита по минимизации риска распространения COVID-19 Общество
18:29 Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики - Щеткина Общество
18:25 Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78% Регионы
18:11 Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы Регионы
18:10 ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан Президент
18:10 Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций Президент
18:05 Представитель Беларуси назначен замдиректора департамента информационных технологий ЕЭК Экономика
17:59 Пьяного таксиста задержали в Минске Происшествия
17:57 Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля Экономика
17:50 Получатели кредитов в Дельта Банке могут вернуть страховые взносы Общество
17:43 В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов Регионы
17:40 В Республиканский центр психологической помощи уже обратились более 1,7 тыс. человек Общество
17:34 В Минске будут судить машиниста башенного крана, по вине которого пострадал рабочий Происшествия
17:32 БЖД продала с начала года более 682 тыс. электронных билетов Общество
17:27 В парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей для нагнетания социальной напряженности Политика
17:20 Союз юристов передал подарки воспитанникам детских учреждений Регионы
17:16 Голосование по поправке к Конституции РФ назначено на 1 июля В мире
17:14 Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи Регионы
17:08 В Беларуси с начала года 285 детей вернулись в семью Общество
16:59 В Гомельской области девять лабораторий проводят тесты на COVID-19 Регионы
16:54 Концерт на свежем воздухе подготовили для особенных детей в Могилевском доме ребенка Регионы
16:47 ФОТОФАКТ: На востоке Китая цветут поля лаванды В мире
16:46 Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси Общество
16:44 Акцент в работе социально-педагогической службы сделан на оперативном реагировании Общество
16:39 Месячник безопасности труда проходит в организациях Могилева Регионы
16:36 Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы Общество
16:26 Воронюк: нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома Общество
16:23 Студенты БНТУ победили на олимпиаде по менеджменту Общество
16:18 Июнь в этом году ожидается нежарким - Белгидромет Общество
Все новости
Все новости
Регионы
01 июня 2020, 18:11

Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы

Анна Аверина
Анна Аверина
Новости темы "Летнее оздоровление и отдых детей"
Приоритет летней оздоровительной кампании - безопасность детей - Болбатовский
Около 200 тыс. детей планируется оздоровить в Беларуси нынешним летом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский государственный дворец детей и молодежи приглашает детей активно и насыщенно провести летние каникулы, сообщила сегодня директор учреждения Анна Аверина во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Минский государственный дворец детей и молодежи ежегодно начинает летний оздоровительный период под знаком детства. Каждый год мы открываем лето городским праздником "Детство - это Я и Ты". Организуем интерактивные площадки, конкурсы, викторины, соревнования, приглашаем наших социальных партнеров. В этом году в силу сложившейся эпидситуации праздник не состоится, но это не значит, что взрослые не создадут условия для яркого и запоминающего детского отдыха. Лето во Дворце стартует с традиционного городского праздника-чествования талантливых детей и молодежи "Здесь зажигаются звезды". Праздник пройдет в формате онлайн, однако жюри в очном режиме определит самых лучших дворцовцев завершившегося учебного года, а на сайте мы разместим ролик о заочном награждении наших замечательных детей и коллективов", - рассказала Анна Аверина.

Городской оздоровительный лагерь "Чабарок" распахнет свои двери для детей с 8 июня. "Ребят ждет интересная программа с погружениями в волшебство, в англоязычную среду и техническое творчество. Для ребят будет работать образовательно-воспитальный проект, посвященный 75-летию Великой Победы, включающий в себя конкурсно-игровые программы "Подвиги героев" и "Места славы Беларуси", экскурсии "Великой Победе посвящается", - отметила директор дворца. - Юные художники выйдут на пленэры, чтобы рисовать наш прекрасный Минск. Во время городского проекта "Молодые таланты столицы" откроется персональная выставка юного дарования Максима Клышко - учащегося объединения по интересам "Художественная резьба по дереву".

Запланированы научно-популярные лекции и тематическме программы в Минском планетарии, познавательные программы по основам безопасности жизнедеятельности. "Все эти мероприятия будут организованы для того, чтобы лето для наших детей было интересным и безопасным. Ждут своих участников многочисленные онлайн-конкурсы, которые в другое время прошли бы в очной форме. В их числе - открытый городской интеллектуальный марафон "Крепкий орешек", городской конкурс виртуальных экскурсий "Городу-герою посвящается", городской конкурс видеоролика "Мы на посту у памяти стоим", приуроченный к годовщине основания Поста №1 Минска и другие", - подчеркнула Анна Аверина.-0-

Все материалы круглого стола здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Минск отдых
Новости рубрики Регионы
Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78%
Фото из архива В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов
Директор детского дома №3 Таисия Кузнецова, заместитель директора Елена Карпова, методист Наталья Тарасевич. Союз юристов передал подарки воспитанникам детских учреждений
Фото из архива героев Многодетный отец: семейный капитал - это подушка безопасности для многодетной семьи
Фото из архива В Гомельской области девять лабораторий проводят тесты на COVID-19
Во время праздника Концерт на свежем воздухе подготовили для особенных детей в Могилевском доме ребенка
Главное
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!
Топ-новости
Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций
Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
Воронюк: нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора — в архивных фото БЕЛТА
Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.