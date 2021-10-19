Минский филиал "Белтаможсервиса" 20 октября проведет день открытых дверей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский филиал РУП "Белтаможсервис" 20 октября отмечает 21-летие со дня образования и приглашает на день открытых дверей, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"На ТЛЦ "Минск-Белтаможсервис-2" филиал будет принимать гостей: клиентов, партнеров, студентов факультета таможенного дела БНТУ, БГУ и МИТСО, а также всех, кто интересуется тенденциями развития транспортно-логистической сферы. Планируется экскурсия по транспортно-логистическому центру с осмотром складских помещений, складской техники и контейнерной площадки, демонстрацией работы холодильного оборудования, устройства стеллажной системы. У присутствующих появится уникальная возможность увидеть виртуозное управление ричстакером. Также будет продемонстрирован процесс маркировки товаров средствами идентификации", - рассказали на предприятии.

Минский филиал - самый крупный из структурных подразделений РУП "Белтаможсервис". Свою деятельность он начинал в качестве таможенного представителя и оказывал комплекс услуг в области таможенного дела. За 21 год работы филиалу удалось расширить перечень оказываемых услуг и в 10 раз увеличить количество рабочих мест.

С 2016 года филиал оказывает услуги по доставке товаров в Китай и из Китая железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, используя собственные подъездные пути и контейнерные площадки с развитой технологической инфраструктурой. С июня 2021 года филиал предоставляет услуги в ТЛЦ "Великий камень - Белтаможсервис".-0-