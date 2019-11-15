Минский городской онкодиспансер планируют преобразовать в клинический онкоцентр

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской клинический онкологический диспансер планируют преобразовать в Минский клинический онкологический центр, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на торжественном мероприятии, посвященном 85-летнему юбилею этого учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рад, что на такой красивой цифре - 85 лет - история учреждения "Минский городской клинический онкологический диспансер" заканчивается. А дальше будет начинаться история Минского клинического онкологического центра", - сказал Владимир Караник.

Министр уточнил, что на сегодня соответствующий приказ еще не готов, но работа над ним ведется. "Я думаю, что 90 лет это учреждение будет встречать еще в более широком составе, с более широкими возможностями и с такими же преданными своему делу сотрудниками", - добавил он.

Минский городской клинический онкологический диспансер уже 85 лет успешно и результативно борется со злокачественными новообразованиями. Это мощное специализированное лечебно-профилактическое учреждение включает поликлинику (обслуживает 357 тыс. посещений в год) и стационар (рассчитан на 644 коек, выполняет лечение более 36 тыс. больных в год).

По словам главного врача онкодиспансера Виктора Кондратовича, в учреждении работают 1,2 тыс. человек. В год проводится более 11 тыс. операций, 300 тыс. консультаций.-0-