Минский городской Совет депутатов определил 55 делегатов на ВНС

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сессии Минского городского Совета депутатов сегодня избрали 55 делегатов для участия в VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание является наивысшей формой народовластия, а депутаты всегда были проводниками между властью и общественными предложениями. Они представляют все слои общества, поэтому приятно, что в народном собрании будет участвовать абсолютно каждый депутат городского Совета. Это 55 человек, за каждым из которых закреплено порядка 60 тыс. столичных жителей со своими индивидуальными предложениями и идеями по улучшению города", - рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

Предложений для обсуждения на Всебелорусском народном собрании много. "Депутаты активно работали на диалоговых площадках по разным направлениям, после чего передали их в организационный комитет для рассмотрения. Но также была выработана целая программа и ряд предложений, которые хочется обсудить на предстоящем собрании, - подчеркнул Андрей Бугров. - На сегодняшней сессии определимся с конкретными вопросами, которые необходимо поднять, после чего депутаты вновь встретятся и пообщаются с избирателями. Поэтому вполне возможно, что список предложений для обсуждения на народном собрании станет больше".

Председатель Минского городского Совета депутатов подчеркнул, что главная цель представительного органа местного самоуправления - донести желания столичных жителей и сделать все возможное, чтобы их голоса на Всебелорусском народном собрании были услышаны.

Всего участниками и приглашенными на VI Всебелорусское народное собрание станут 2,7 тыс. человек. Перечень приглашенных формирует Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания из числа руководителей государственных органов и организаций, представителей местных Советов депутатов, общественных объединений, средств массовой информации, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Беларуси, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.-0-

Фото Рамиля Насибулина