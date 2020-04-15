Минский городской центр недвижимости будет проводить аукционы по продаже земельных участков

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр недвижимости" в 2020 году будет организовывать и проводить аукционы по продаже земельных участков в столице. Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 27 марта 2020 года №950, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Предприятию делегированы полномочия на проведение аукционов по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Беларуси для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов. Исключение составляют случаи, когда земельные участки находятся в пользовании, пожизненном наследуемом владении этих граждан или на праве аренды, но с расположенными на них жилыми домами, принадлежащими гражданам на праве собственности.

Также делегированы полномочия на проведение аукционов по продаже земельных участков негосударственным юридическим лицам (за исключением продажи участков в частную собственность на электронных торгах, а также имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов).

Кроме того, КУП уполномочено на проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для предоставления их в аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (за исключением договоров аренды участков земли на электронных торгах, а также имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов).

Минский городской центр недвижимости уполномочен проводить аукционы с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в отношении земельных участков, на которых находятся объекты, подлежащие сносу, для предоставления их в аренду индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам либо в частную собственность негосударственным юридическим лицам.

С более подробной информацией о проводимых аукционах можно ознакомиться на сайте коммунального унитарного предприятия "Минский городской центр недвижимости".-0-