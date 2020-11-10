Минский городской тур конкурса "Студент года" пройдет в Молодежном театре эстрады

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской тур конкурса "Студент года - 2020" состоится сегодня в Молодежном театре эстрады, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Минский городской этап проходит два дня. Первый день - заочный. В понедельник все финалисты участвовали в двух конкурсных испытаниях. Это конкурс ораторского мастерства и защиты проектов. Сегодня состоится основной день, в котором будут представлены визитки и творческие номера", - рассказала Юлия Зинкевич.

Всего в финале участвуют 11 представителей вузов Минска: Белорусского национального технического университета, Военной академии, Белорусского государственного аграрного технического университета, Академии управления при Президенте, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Института пограничной службы, Университета гражданской защиты при МЧС, Минского инновационного университета, Международного университета "МИТСО", Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Во время конкурса традиционно назовут имя победителя в номинации "Студент года ONLINE", которого определят пользователи интернета путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему "Я - студент!".

"Четверо студентов столичных вузов пройдут в республиканский финал, проведение которого запланировано на конец ноября. К слову, 12 ноября областной тур конкурса "Студент года" состоится в Гродно, а 13-го - в Витебске и Гомеле. При этом форму проведения - онлайн или оффлайн - в регионах определяют сами организаторы, учитывая эпидобстановку", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

Фото БРСМ