Минский метрополитен планирует начать эксплуатацию поезда "Штадлер" осенью

20 марта, Дзержинский район /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Первый поезд производства "Штадлер Минск", изготовленный для столичного метро, сможет принять пассажиров этой осенью, сообщил сегодня журналистам главный инженер государственного предприятия "Минский метрополитен" Игорь Шестаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на предприятии в Фаниполе состоялась презентация данного состава. Здесь же, на площадях "Штадлер Минск", планируется провести ряд испытаний поезда, после чего он будет транспортирован по железнодорожным путям в одно из депо Минского метрополитена для статических и динамических пусконаладочных испытаний.

Первое время подвижной состав будет обкатываться на второй линии метро без пассажиров. После выполнения комплекса необходимых мероприятий, когда будут подготовлены все документы, он сможет принять первых пассажиров. "Мы планируем, что это будет октябрь-ноябрь этого года", - сказал Игорь Шестаков.

Главный инженер Минского метрополитена Игорь Шестаков

Концепция новых вагонов метро основана на принципе модульности, что дает возможность составления электропоездов от четырех до восьми вагонов. У них просторные входные площадки, что обеспечит быструю посадку и высадку пассажиров. Для повышения безопасности зона возле дверей выделена желтым цветом. Сиденья в салоне расположены продольно, они крепятся к боковым стенам. В головных вагонах оборудована зона для перевозки лиц с ограниченными возможностями, предусмотрены дополнительные откидные сиденья. Для связи с машинистом в зонах для людей с ограниченными возможностями и в переходах на удобной высоте размещены устройства связи "пассажир-машинист". В новых поездах пассажиры смогут переходить из одного вагона в другой. В каждом вагоне имеются места для подзарядки девайсов. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой кондиционирования воздуха. Головные вагоны оборудованы откидными телескопическими трапами для быстрой и безопасной эвакуации пассажиров в чрезвычайных ситуациях.

Гарантийный срок эксплуатации поездов составляет 560 тыс. км пробега. Поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания.

Как сообщалось, договор на поставку десяти поездов для столичной подземки руководство Минского метрополитена и ЗАО "Штадлер Минск" подписали в январе 2017 года. Речь идет о шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездах. В 2019 году в адрес Минского метрополитена должны быть поставлены шесть поездов, вся партия в соответствии с контрактом должна быть поставлена в 2020 году. По словам директора "Штадлер Минск" Филиппа Бруннера, 6 поездов сегодня находятся в разной степени готовности, к производству еще четырех планируется приступить этим летом.

Stadler и Минский метрополитен презентовали поезд для столичной подземки Гарантийный срок эксплуатации поездов составляет 560 тыс. км пробега. Современные поезда соответствуют всем необходимым требованиям в части безопасности, комфорта, удобства управления и технического обслуживания.

Швейцарская компания "Штадлер Рейл Групп" более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. В состав группы "Штадлер" входят филиалы, расположенные в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Беларуси, а также пусконаладочные (сервисные) центры в Швейцарии, Алжире, Италии, Австрии, Венгрии и Нидерландах.-0-

Фото Максима Гучека