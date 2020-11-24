Минский метрополитен рассказал о причинах остановки движения на Автозаводской линии

Фото из архива
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной остановки движения поездов на Автозаводской линии стала техническая неисправность одного из составов на станции "Спортивная", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.
Чтобы предотвратить переполнение платформ прибывающими пассажирами и обеспечить их безопасность, с 8.29 до 8.38 на вход была закрыта станция "Каменная Горка".
"Это обусловлено тем, что на станции "Каменная Горка" самый высокий пассажиропоток из всех станций Минского метрополитена. На сегодняшний день за сутки "Каменная Горка" принимает почти 53 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Минский метрополитен еще раз приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.-0-