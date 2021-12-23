Минский метрополитен рассказал о работе в праздничные дни

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время празднования Нового года и Рождества в график движения поездов Минского метрополитена внесены изменения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.

"Движение поездов 24, 31 декабря 2021 года и 6 января 2022 года будет организовано по графикам пятниц. А 25 и 26 декабря текущего года и 1, 2, 7, 8, 9 января следующего года - по графикам воскресных дней", - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь работа метрополитена будет организована до 4.00. Станции "Немига", "Октябрьская" и "Купаловская" (выход к проспекту Независимости) закроют на вход в 4.15. С полуночи и до закрытия станций на вход интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях - 6 минут, на 3-й линии - 10 минут. Работать метрополитен как обычно начнет в 5.30.

В связи с проведением праздничных культурно-массовых мероприятий Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты.-0-