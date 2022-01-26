Минский моторный завод в 2021 году удвоил продажи спецтехники

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы реализации спецтехники Минского моторного завода в 2021 году возросли в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Минский моторный завод реализует спецтехнику собственного производства как на внутреннем рынке, так и на экспорт. В 2021 году объемы реализации значительно увеличились. Потребителям поставлялись дизель-генераторные установки, компрессорные станции, компрессорные установки, воздуходувки.

"В Беларуси спецтехника ММЗ реализуется в основном сельхозпредприятиям агропромышленного комплекса. К примеру, в прошлом году большое количество спецтехники было отправлено в Брестскую область, - рассказали в пресс-службе. - В экспорте основная доля продаж приходится на Торговый дом Минского моторного завода в Ногинске (Россия). Покупают минскую спецтехнику также дилеры ММЗ во многих российских городах. В денежном эквиваленте объем реализации спецтехники на экспорт составил более 200% к уровню 2020 года".

В планах ММЗ на 2022 год - увеличить объемы реализации. "Первый месяц года начался динамично. Дизель-генераторные установки и компрессорные станции производства Минского моторного завода уже отправились в разные области Беларуси. Активно начались отгрузки спецтехники на экспорт", - добавили в пресс-службе.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 кВт до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-