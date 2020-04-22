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22 апреля 2020, 16:06

Минский моторный завод в I квартале увеличил производство двигателей на 5,8%

Минский моторный завод. Фото из архива
Минский моторный завод. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в I квартале увеличил производство двигателей на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

По итогам работы в первом квартале текущего года Минский моторный завод продемонстрировал рост по ключевым показателям. Темп роста экспорта составил 102,3% к уровню прошлого года, выручки от реализации продукции - 119,7%. Реализация двигателей за первые три месяца составила 10 978 единиц. Их производство увеличилось на 5,8%. При установленном плане 11 тыс. единиц собрано на 462 двигателя больше (в первом квартале 2019 года собрано 10 832 мотора).

Как отметили на предприятии, одним из знаковых событий квартала стало проведение первых испытаний двигателя MMZ-4DTI в составе автомобиля УАЗ-469. В конце прошлого года Минскому моторному заводу поступила заявка от кубинской компании на поставку 100 моторокомплектов для переоборудования ими автомобилей УАЗ, которым требуется замена двигателей.

Кубинская сторона приняла решение использовать для переоборудования именно двигатели MMZ-4DTI, находящиеся в одном мощностном ряду с изначально установленными - Ульяновского завода. "Минский мотор имеет ряд преимуществ перед конкурентом: меньший рабочий объем, лучшие удельные показатели по расходу топлива и тяговые характеристики на низких частотах вращения. Двигатель также отличается особой экономичностью", - подчеркнули в пресс-службе.

Двигатели будут поставлены на Кубу в виде моторокомплектов и снабжены необходимым монтажным комплектом для установки на раму. "Технический экзамен показал слаженность работы всех комплектующих, но специалисты ММЗ продолжат совершенствовать работу по шумопоглощению, виброизоляции и регулировке топливной аппаратуры", - добавили на предприятии.

В пресс-службе отметили, что реализация этого белорусско-кубинского проекта позволит перспективно развиваться в сторону как вторичного, так и первичного рынков сбыта.

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире внесла свои коррективы в работе ММЗ с зарубежными партнерами. Но это не сказалось на подготовке к сертификации двигателя Д-245.2S5M экологического уровня Stage5. "Интенсивная работа с ведущими европейскими компаниями, задействованными в проекте по подготовке двигателя к сертификации, проводится в режиме видеоконференций. Все возникающие вопросы находят решения. Заключительная работа по установке на двигатель системы SCR доочистки отработавших газов проводится специалистами ММЗ", - пояснили на предприятии.

В ближайшее время пять двигателей современного экологического уровня будут поставлены на Минский тракторный завод для установки на тракторы и их адаптации с системами SCR на технике, которая затем будет проходить эксплуатационные испытания.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-

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