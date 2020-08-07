Минский моторный завод в I полугодии увеличил производство на 2,8%

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в I полугодии 2020 года увеличил производство продукции на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

"В целом по итогам работы первого полугодия заводом выпущено 20 670 двигателей, произведено промышленной продукции на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметили в пресс-службе. - На внешний рынок поставлена продукция на сумму $24,5 млн".

Как рассказали на предприятии, несмотря на объективные трудности, вызванные спадом деловой активности на всех ключевых рынках, ММЗ выполнил большинство установленных ключевых показателей эффективности: по рентабельности продаж в промышленности, чистой прибыли, энергосбережению. Также обеспечено снижение уровня затрат на производство продукции.

Минский моторный завод основан в 1963 году. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На предприятии выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты.-0-