Минский обком профсоюза медиков передал Белорусскому детскому хоспису подарочный сертификат

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения передал Белорусскому детскому хоспису подарочный сертификат на сумму Br3 тыс., сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.В преддверии Дня знаний общественную благотворительную организацию "Белорусский детский хоспис", на попечении которой сегодня находятся 500 семей, посетил председатель Минского обкома БПРЗ Александр Дрейчук.Участвующая в ежегодной акции "Профсоюзы - детям" Минская областная организация отраслевого профсоюза всегда стремится прийти на помощь семьям и детям, которым особенно нужна поддержка.Главной задачей хосписа является улучшение качества жизни каждого неизлечимо больного ребенка. Перечисленные обкомом профсоюза здравоохранения средства имеют целевые нужды. Часть из них пойдет на закупку для ребят развивающих игрушек.Всего к настоящему моменту Минским областным комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения и отраслевыми первичками области на подготовку детей к школе выделено более Br71 тыс.Как сообщили в Минском обкоме БПРЗ, профсоюз уже помог собрать портфель к школе родителям 2230 детей. Из них, в частности, 1350 - это дети из многодетных семей, 124 - из неполных и малообеспеченных семей. Денежные средства родителям выделяются в соответствии с коллективными договорами или на основании совместных решений администрации и профсоюзного комитета.В ходе акции "Соберем портфель к школе" Минская областная организация отраслевого профсоюза оказала спонсорскую помощь для поздравления детей из многодетных семей работников Узденской и Копыльской центральных районных больниц, выделив на эти цели каждой по Br500.Профсоюзный комитет Минской центральной районной клинической больницы оказал материальную помощь родителям 234 детей на общую сумму более Br6 тыс., традиционно уделив особое внимание будущим первоклассникам.Профкомом Солигорской ЦРБ оказана материальная помощь 91 ребенку. Первоклассникам из многодетных семей вручены канцелярские товары. Троим детям, которые воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении, профсоюзом оказана помощь в размере 2-х базовых величин. Общая сумма выделенных ко Дню знаний средств из бюджета ППО составила почти Br5,3 тыс.Первичная профсоюзная организация РУП "Минская фармация" оказала материальную помощь 64 школьникам на общую сумму более Br3,7 тыс. Кроме того, в соответствии с условиями коллективного договора из средств нанимателя всем работникам, имеющих детей до 18 лет, оказана материальная помощь по 10 базовых величин на каждого ребенка. Всего из средств нанимателя материальную помощь получили 534 ребенка (из которых 278 школьника). Ее общий размер составил почти Br15,5 тыс.-0-