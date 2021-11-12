Минский обком профсоюза медиков поможет приобрести СИЗы для Солигорской ЦРБ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский обком профсоюза медиков поможет приобрести СИЗы для сотрудников Солигорской ЦРБ, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Сертификат на Br10 тыс. вручил коллективу больницы председатель Минского областного комитета БПРЗ Александр Дрейчук. Он принял участие в конференции первичной профсоюзной организации Солигорской ЦРБ, где подвели итоги работы первички за период с 2019 года по ноябрь 2021-го.

Как отметил председатель первичной профсоюзной организации Солигорской ЦРБ Сергей Юркевич, это время было непростым для медицинских работников. "За время пандемии инфекцией COVID-19 переболели более 600 работников больницы. За счет средств профсоюзного бюджета оказана материальная помощь членам профсоюза, перенесшим коронавирусную инфекцию, на общую сумму более Br120 тыс.", - сказал председатель ППО.

Кроме того, для работников больницы Республиканский комитет и Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения с 2020-го по 2021 год на приобретение средств индивидуальной защиты выделили более Br24 тыс.-0-