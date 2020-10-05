Минский областной молодежный форум пройдет 9 октября и соберет более 800 участников

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 жителей Минской области примут участие в региональном молодежном форуме "Беларусь - это мы" 9 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Организаторы рассчитывают, что мероприятие поможет повысить социальную и экономическую активность молодежи, позволит найти эффективные формы сотрудничества органов власти, пополнить кадровый резерв.

С самого утра в Центральном доме офицеров в Минске будут работать секции по направлениям "Социальная сфера", "Сельское хозяйство", "Экономика, промышленность, финансы", "Строительство, транспорт, ЖКХ". Молодежь будет разделена на группы, в составе которых участники форума посетят предприятия и учреждения столичного региона. Среди них - Борисовский государственный медицинский колледж, СЗАО "Белджи", ОАО "БЕЛГИПС", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", "Борисов-Арена", Национальная библиотека Беларуси, индустриальный парк "Великий камень" и другие значимые промышленные и образовательные объекты.

В основной части - открытом диалоге, который пройдет во Дворце культуры им.М.Горького в Борисове, - молодежи предстоит интересная встреча и общение с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным. Завершит форум торжественный концерт артистов белорусской эстрады.-0-