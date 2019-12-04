Минский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Александра Турчина

4 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На сессии Минского областного Совета депутатов утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Турчин назвал приоритеты в работе на посту губернатора Особое внимание Александр Турчин пообещал обращать на развитие социальной сферы, прежде всего здравоохранения и образования, укрепление их материально-технической базы.

Во время сессии Минского областного Совета депутатов

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что Александр Турчин уже на протяжении долгого времени занимает важные руководящие должности в стране, в том числе работал в Минском облисполкоме, и в целом зарекомендовал себя ответственным и исполнительным, имеет большой управленческий опыт, умеет работать с людьми.

Наталья Кочанова

Заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич

Она особо подчеркнула, что Александр Турчин поэтапно прошел все ступеньки карьерного и профессионального роста, что очень важно для эффективной работы и на посту губернатора. "Это молодость, опыт, знания, - сказала Наталья Кочанова. - Команда, которая сегодня сложилась в Минской области, - это профессионалы высокого уровня".

Планируется, что сегодня с областным активом также встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-