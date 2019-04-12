Минский планетарий научит делать НЛО своими руками

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий подготовил серию мероприятий, приуроченных к Дню космонавтики, в том числе мастер-класс для юных посетителей "НЛО своими руками", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие "Внимание! НЛО!" привлечет 13 апреля любителей космических загадок, научной фантастики и творчества. В этот день в фойе планетария будет работать выставка рисунков-космокомиксов "Мой друг - инопланетянин". Свои творческие работы покажут друзья студии прикладного творчества "Калейдоскоп". Также запланирован мастер-класс по изготовлению различных модификаций НЛО.

Организаторы отмечают, что каждый участник сможет не только создать, но и забрать с собой свою собственную летающую тарелку.-0-