Минский планетарий отмечает 55-летие

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 29 июля отметит 55 лет со дня открытия. В честь праздника сотрудники подготовили специальную программу, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Всю праздничную неделю в звездном зале будут идти любимые фильмы наших посетителей. А 29 июля состоится премьера - "Путь Европы к звездам". Фильм рассказывает об исследовании южного неба Европейской южной обсерватории (ESO) и эволюции астрономических знаний", - рассказали в планетарии.

Основные мероприятия в честь юбилея пройдут 1 августа. В фойе планетария с 14.00 до 15.00 проведут мастер-класс "Первые телескопы". С 12.00 до 15.00 будет открыта обсерватория. Все желающие смогут в телескоп посмотреть на Солнце. Дневные и вечерние наблюдения будут зависеть от погодных условий, вся информация появится в этот день на сайте. Вечером всех приглашают на премьерные показы фильмов "Путь Европы к звездам" и "IBEX: в поисках края Солнечной системы".

Всю праздничную неделю в фойе планетария будет работать выставка цианотипии "17,33" Ольги Боровиковой.-0-