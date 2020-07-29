Минский планетарий отмечает 55-летие

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 55 лет Минскому планетарию - крупнейшему стационарному планетарию Беларуси, члену Евразийской ассоциации планетариев, сообщает БЕЛТА.

В Минске планетарий был открыт 29 июля 1965 года вместе с шестиметровой обсерваторией, которая действует и сегодня. При хороших погодных условиях здесь можно наблюдать за небесными телами, туманностями, галактиками. В самом планетарии есть 120-местный звездный зал, куполообразный экран, немецкие оптико-механический аппарат "Планетарий" и 13-миллиметровый телескоп-рефрактор с 300-кратным увеличением. И для взрослых, и для детей специалистами регулярно проводятся научно-популярные познавательные лекции.

Всю праздничную неделю в звездном зале будут показывать любимые фильмы посетителей. В юбилейный день состоится премьера фильма "Путь Европы к звездам", который расскажет об исследовании южного неба Европейской южной обсерватории и эволюции астрономических знаний, что позволит зрителям приблизиться к тайнам мироздания.

Основные праздничные мероприятия пройдут 1 августа. С 12.00 до 15.00 будет работать обсерватория, вечерние же наблюдения будут зависеть от погоды. С 14.00 до 15.00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Первые телескопы". В конце дня можно будет увидеть фильмы "Путь Европы к звездам" и "IBEX: в поисках края Солнечной системы". Также всю праздничную неделю в фойе планетария зрители смогут ознакомиться с выставкой цианотипии "17,33" Ольги Боровиковой.

Мировая история планетариев началась в 1923 году - именно тогда в Германии Карл Цейсс разработал и показал широкой публике первый проектор звездного неба. Это событие стало отправной точкой для распространения планетариев по всему миру. Миссия планетариев - популяризация науки, знакомство людей с современной астрономической картиной мира. Каждый посетитель может ощутить себя частичкой мироздания, проникнуться красотой и величием Вселенной.-0-