ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:59 Давосский форум перенесли на лето 2021 года В мире
19:56 Гайдукевич предлагает парламенту собрать внеочередную сессию и обсудить ситуацию в Беларуси Политика
19:50 Тумар: против Беларуси ведется гибридная война и ее главная форма - воздействие на население Общество
19:43 ФОТОФАКТ: Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси прошел в Большой Берестовице Регионы
19:33 Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года Регионы
19:29 Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки достигло майских показателей В мире
19:21 Около 21,5 млн кв.м жилья планируется построить в Беларуси в 2021-2025 годах Общество
19:12 Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца - митрополит Вениамин Общество
18:53 Несколько футбольных матчей Кубка и чемпионата Беларуси пройдут без зрителей Спорт
18:36 Швейная фабрика "Надэкс" обновила школьную коллекцию Регионы
18:24 "Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана Экономика
18:13 Совмин утвердил новый порядок подачи жалоб и их рассмотрения апелляционным советом при патентном органе Общество
18:08 Педагоги приходят в школу учить детей, а не обсуждать политику - директор школы Регионы
17:58 Регистрация географических указаний улучшит имидж региональных брендов - ГКНТ Экономика
17:56 Минтруда поддержало предложения ФПБ по социально-экономической защите работников Общество
17:45 НАН Беларуси объявила конкурс для молодых ученых Общество
17:43 Лукашенко выразил соболезнования Президенту Грузии в связи с трагедией в Шатили Президент
17:42 В Бресте 35% городского бюджета направляют на сферу образования Регионы
17:34 Минприроды предлагает обсудить правила охраны зубров Общество
17:30 Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса - Путин Общество
17:28 Студента гомельского вуза задержали с крупной партией психотропов Происшествия
17:26 План выполнения рекомендаций МАГАТЭ по ядерно-энергетической инфраструктуре готовится в Беларуси Экономика
17:24 Рост производства стройматериалов в Беларуси обусловлен увеличением спроса - Минстройархитектуры Экономика
17:16 Рогачук: все предприятия Бреста работают в штатном режиме Регионы
17:11 В Могилеве нашли похищенную в России иномарку Происшествия
17:07 Макей обратил внимание на недопустимость попыток санкционного вмешательства в дела Беларуси Политика
17:05 Число погибших из-за наводнения в Афганистане превысило 70 В мире
16:58 Фальшивое топленое масло выявили в Могилеве Регионы
16:54 Беларусь ограничивает ввоз свинины из 15 областей Украины из-за АЧС Экономика
16:48 Британская экономика потеряет $29 млрд из-за кризиса в туриндустрии - WTTC В мире
Все новости
Все новости
Регионы
26 августа 2020, 19:33

Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года

Во время полумарафона. Фото из архива
Во время полумарафона. Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

"Здоровье и безопасность наших участников - основополагающая задача для организаторов. По этой причине, а также основываясь на рекомендации Минского городского исполнительного комитета и Министерства спорта и туризма, принято непростое решение о переносе Минского полумарафона на 12 сентября 2021 года", - говорится в сообщении организаторов пробега.

Вместе с тем сообщается, что регистрация на участие в легкоатлетическом мероприятии продолжится, а уже оплаченные слоты сохраняются и будут действительны в следующем году. Проведение масштабного спортивного мероприятия было запланировано на 13 сентября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
легкая атлетика Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси прошел в Большой Берестовице
Образцы моделей школьной одежды. Фото из архива Швейная фабрика "Надэкс" обновила школьную коллекцию
Фото из архива Педагоги приходят в школу учить детей, а не обсуждать политику - директор школы
Фото из архива В Бресте 35% городского бюджета направляют на сферу образования
Александр Рогачук. Фото из архива Рогачук: все предприятия Бреста работают в штатном режиме
Фото из архива Фальшивое топленое масло выявили в Могилеве
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Топ-новости
Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела
Минтруда поддержало предложения ФПБ по социально-экономической защите работников
Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса - Путин
Около 21,5 млн кв.м жилья планируется построить в Беларуси в 2021-2025 годах
ФОТОФАКТ: Митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси прошел в Большой Берестовице
"Белнефтехим" подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана
Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца - митрополит Вениамин
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Совмин утвердил новый порядок подачи жалоб и их рассмотрения апелляционным советом при патентном органе
План выполнения рекомендаций МАГАТЭ по ядерно-энергетической инфраструктуре готовится в Беларуси
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
Рогачук: все предприятия Бреста работают в штатном режиме
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.