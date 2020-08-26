Во время полумарафона. Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский полумарафон перенесен на сентябрь 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

"Здоровье и безопасность наших участников - основополагающая задача для организаторов. По этой причине, а также основываясь на рекомендации Минского городского исполнительного комитета и Министерства спорта и туризма, принято непростое решение о переносе Минского полумарафона на 12 сентября 2021 года", - говорится в сообщении организаторов пробега.

Вместе с тем сообщается, что регистрация на участие в легкоатлетическом мероприятии продолжится, а уже оплаченные слоты сохраняются и будут действительны в следующем году. Проведение масштабного спортивного мероприятия было запланировано на 13 сентября.-0-