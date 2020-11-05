Минский профтехколледж декоративно-прикладного искусства им. Кедышко полностью обновил общежитие

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.Кедышко торжественно откроется после капитального ремонта 6 ноября, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Общежитие было построено в 1975 году. По словам директора колледжа Сергея Дичковского, за эти годы в здании проводился лишь косметический ремонт. Конечно, назрела необходимость в капитальном. Он был начат в августе 2019 года и продлился 13 месяцев. За это время обновлены системы отопления, электро- и водоснабжения, вентиляции, канализации. Безопасность жильцов теперь будет обеспечивать современная пожарная сигнализация.

По всему зданию полностью заменены полы и двери, модернизирована отделка, а жилые комнаты, комнаты самоподготовки и отдыха посвежели благодаря современной мебели и оборудованию. По-новому стали выглядеть окна со стороны фасада. Установлены устройства видеонаблюдения и система контроля доступа в общежитие.

На работы было затрачено Br6,5 млн. Заказчиком выступил УКС Советского района Минска, а подрядчиком - строительное управление №16 специализированных работ ОАО "Стройтрест №1".

Повышение комфорта в общежитии стало подарком для жильцов: 138 учащихся (самого колледжа и немногочисленных ребят из двух других учреждений профтехобразования города), 120 взрослых работников предприятий и организаций Минска, а также 18 иностранцев, которые проходят языковую подготовку, прежде чем начать обучение в белорусском вузе.

В прошлом году колледж отметил свое 95-летие. В разное время здесь готовили штукатуров, плотников, печников, бондарей и даже сапожников. Сегодня обучение ведется по двум направлениям: строительному и декоративно-прикладному. Также есть отделения дополнительного образования взрослых, допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников и повышения уровня образования до среднего специального.-0-