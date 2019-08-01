Минский район и район Юйбэй китайского Чунцина стали побратимами

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский район и район Юйбэй китайского города Чунцин подписали меморандум об установлении побратимских связей, передает корреспондент БЕЛТА.
Стороны договорились инициировать проекты обмена и сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, туризма, культуры и искусства, а также содействовать организации дружественных отношений и обменов между регионами.
В сфере экономики планируется стимулировать и поощрять деловые обмены и коммерческое развитие между предприятиями с обеих сторон, создавать благоприятную инвестиционную среду и возможности для высокотехнологичного производства и производства передового оборудования. В целом районы будут способствовать взаимовыгодным торгово-экономическим обменам и сотрудничеству.
На основе меморандума будет создан механизм взаимных визитов делегаций для дальнейшего укрепления дружественных отношений.-0-
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