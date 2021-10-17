17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод открыл новый спортивный стадион, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Минский тракторный завод провел масштабную модернизацию собственного спортивного объекта в рамках юбилейного для предприятия года - 75-летия. Спортивная площадка была построена в середине 50-х годов прошлого века и это первая серьезное обновление объекта.

Сегодня стадион состоит из двух спортивных площадок: для ручных игр (городошного спорта) и поля для футбола, которое легко трансформируется в волейбольное. "Реконструкция проходила в сотрудничестве с Белорусской федерацией городошного спорта. Обновление длилось около шести месяцев. И теперь новый стадион будет использоваться не только для заводских матчей и чемпионатов, на нем будут проводиться городские мероприятия, организации смогут арендовать его для своих спортивных состязаний", - отметили в пресс-службе.

Стадион открылся товарищеским матчем по мини-футболу между сборной МТЗ и сборной МЗКТ. На втором мини-поле прошел матч между юношескими командами.

В церемонии открытия приняли участие руководство ОАО "МТЗ", представители Министерства спорта и туризма, Министерства промышленности, администрации Партизанского района Минска, Белорусской федерации городошного спорта.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано около 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-

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