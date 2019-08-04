Минский центр "Экстрагенитальная патология и беременность" расширит спектр принимаемых пациентов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской центр "Экстрагенитальная патология и беременность" в скором времени будет принимать для диспансерного наблюдения на время беременности и родов женщин с онкозаболеваниями, наследственной или приобретенной тромбофилией, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Центр экстрагенитальной патологии при беременности существует с 2008 года на базе 1-й городской клинической больницы Минска. В этом роддоме принимают роды у беременных женщин с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз и др.), различными заболеваниями сердца (ВПС, артериальная гипертензия и др.), патологией почек (гломерулонефрит), системными заболеваниями (красная волчанка, ревматоидный артрит и др.). "В этом году хотим данный центр реформировать - расширить показания для обслуживания беременных женщин в нем. Уже есть проект нового положения о центре, поэтому планируем, что в будущем наблюдаться по беременности в нем и получать помощь при родах смогут также пациентки с онкологическими заболеваниями (либо в анамнезе, либо те, у кого они были выявлены во время беременности, к сожалению, есть и такие); пациенты с наследственной или приобретенной тромбофилией", - сказала Ирина Иконостасова.

Кроме изменения положения о центре, для расширения необходимо обустроить несколько кабинетов для специалистов, добавить штатных единиц. Но в целом учреждение и сейчас работает как многопрофильная клиника, в структуру которого входит и перинатальный центр третьего уровня, и профильные отделения (кардиология, нефрология, ревматология, реанимация), где пациентка с соматической патологией может получить широкий спектр медицинской помощи во время беременности, родов и после них, в том числе и консультации сотрудников различных профильных кафедр БГМУ. Нередко специалисты из расположенного рядом онкодиспансера оказывают необходимую помощь, а реорганизация закрепит и углубит уже существующее сотрудничество.

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