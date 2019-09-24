Минский центр колопроктологии планирует увеличить число лапороскопических операций

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской центр колопроктологии планирует увеличить число лапороскопических операций, сообщил журналистам заведующий центром Франц Высоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Франц Высоцкий

"Сегодня мы внедряем лапороскопические технологии в колоректальной хирургии. Приобретаем опыт. Я думаю, со временем это направление будет одним из ведущих у нас", - сказал Франц Высоцкий.

Центр колопроктологии функционирует в УЗ "2-я городская клиническая больница". Лапороскопическую колоректальную хирургию здесь развивают с 2018 года. Оказывают помощь пациентам с дивертикулярной болезнью, выпадением прямой кишки, опухолями толстой кишки. Новейшие технологии имеют преимущества: малотравматичность, скорейшая реабилитация и меньшее количество осложнений. Пациент быстрее выписывается из стационара и меньше находится на больничном.

Реабилитация

Во время операции

На сегодняшний день в центре лапороскопическим методом выполняется одна операция в неделю. С закупкой новой лапороскопической стойки их количество планируется увеличить в 2-3 раза.

Городской центр колопроктологии оказывает консультативную и хирургическую помощь не только пациентам с патологиями прямой кишки и параректальной клетчатки, но и с такими заболеваниями, как язвенный колит, болезнь Крона, различными кишечными патологиями, нарушениями тазового дна, стомированным пациентам и др.

В год выполняется около 1,5 тыс. операций, из них реконструктивно-восстановительных - порядка 100. Больше половины пациентов выписываются на третьи сутки.

2-я городская клиническая больница - старейшее лечебное заведение Минска - в этом году празднует свое 220-летие. На базе больницы также функционирует городской кардиологический центр. Работает консультативная поликлиника. За январь-август этого года выполнено почти 7 тыс. операций, пролечено более 15 тыс. пациентов. В приемное отделение ежедневно обращаются от 100 до 120 человек.-0-

Фото Сергея Шелега