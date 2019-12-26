ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 26 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:56 В США индексы обновили максимумы на фоне ожиданий торговой сделки с Китаем В мире
18:38 Минчанин пытался украсть к новогоднему столу 16 палок колбасы Происшествия
18:34 Госорганизации смогут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах Президент
18:05 Музыкальный театр подготовил новогодние премьеры для юных зрителей Афиша
17:45 Минский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил подарки от ГКСЭ Регионы
17:44 От торговли к промышленности - бизнес Гомельской области переориентируется по видам деятельности Регионы
17:36 Тайный Санта уровня "бог": Билл Гейтс подарил американке 37 кг подарков Калейдоскоп
17:04 Подарки от Минэнерго получили воспитанники социально-педагогического центра в Минске Регионы
17:01 Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год Президент
16:53 Некачественные сварочные аппараты изъяли из продажи в Могилевской области Происшествия
16:48 Европейские эксперты дали высокую оценку белорусской системе аккредитации Экономика
16:40 Беларусь и Казахстан планируют создать СП по производству ветеринарных препаратов Общество
16:23 Число самозанятых в Гомельской области в этом году выросло почти на 5,5 тыс. Регионы
16:20 В театре зритель остается самым главным критиком - Пинигин Культура
16:14 Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице Афиша
16:13 Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов Регионы
16:09 Реформа в строительстве - какие нормы будут действовать в Беларуси Общество
16:05 Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность Регионы
15:58 СООО "Белвест" планирует внедрить роботизированные комплексы раскроя кож в I квартале 2020 года Экономика
15:45 Ждем новых знакомств и яркого праздника - витебские студенты о Венском бале Культура
15:27 Мининформ предлагает создать в Беларуси ассоциацию руководителей региональной печати Общество
15:26 В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации Общество
15:26 Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн Регионы
15:01 Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать телефон всю ночь Технологии
14:58 Кольцо огня в небе: как наблюдали последнее в 2019 году солнечное затмение Калейдоскоп
14:56 Беларусбанк с 20 февраля прекратит прием и отправку переводов в системе BLIZKO Экономика
14:55 Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске Регионы
14:54 Стоимость госдоли в уставном фонде СООО "Белвест" превысила $10 млн - гендиректор Экономика
14:54 На одного безработного в Гомельской области приходится семь вакансий Регионы
14:45 Лукашенко поздравил народного артиста России Михаила Боярского с 70-летием Президент
Все новости
Все новости
Регионы
26 декабря 2019, 17:45

Минский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил подарки от ГКСЭ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Подарки от Минэнерго получили воспитанники социально-педагогического центра в Минске
Пациенты Белорусского детского хосписа получили подарки от Исполкома СНГ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Фрунзенского района Минска и передали воспитанникам подарки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Для работников ГКСЭ посещать этот центр и дарить праздник каждому ребенку, селить радость в его сердце стало доброй традицией. В этом году сотрудниками центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз и подчиненных ему организаций учреждению передано необходимое оборудование на общую сумму более Br7 тыс. Это оборудование для реабилитации, организации быта и досуга, специализированное оснащение образовательного класса и др.

С рождественскими и новогодними праздниками ребят поздравил председатель комитета Андрей Швед. По его словам, помощь, оказываемая центру, не пустая формальность. Каждый день судебные эксперты в силу специфики своей профессиональной деятельности сталкиваются с неприглядными сторонами жизни, поэтому особенно ценят возможность оказать помощь детям, увидеть в их глазах радость. Кроме того, в течение года работники ГКСЭ занимались благоустройством территории центра. Эта практика также стала ежегодной.

Слова признательности прозвучали в адрес всего коллектива центра за самоотверженный труд, благородство, внимание и заботу о детях. Здесь делают все возможное, чтобы ребенок мог чувствовать себя полноправным членом общества, учиться и развиваться.

Воспитанники центра не оставили гостей без подарков и подготовили для них новогоднее представление.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция ГКСЭ дети Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива От торговли к промышленности - бизнес Гомельской области переориентируется по видам деятельности
Фото из архива Подарки от Минэнерго получили воспитанники социально-педагогического центра в Минске
Фото из архива Число самозанятых в Гомельской области в этом году выросло почти на 5,5 тыс.
Фото из архива Брестская область втрое увеличит расходы на продвижение региональных турпродуктов
Фото из архива Бюджет Гродненской области в 2020 году сохранит социальную направленность
Андрей Клец. Фото из архива Прямые иностранные инвестиции в экономику Брестской области в 2020 году составят не менее $90 млн
Главное
Люди, экономика и профессионализм - Лукашенко дал наказы новым руководителям местной вертикали
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя
Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"
Топ-новости
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства промышленности, юстиции и природных ресурсов
Перед "Белгоспищепромом" стоит непростая задача освоения новых рынков сбыта - Бубен
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Банк развития объявляет о проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Официальный визит Президента Казахстана в Беларусь планируется в 2020 году
Афиша выходного дня: "Новогодний экспресс", зимняя сказка в Ботаническом саду и фестиваль огня в Речице
В Беларуси изменятся требования к гостиницам и их классификации
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": "КопилкаБИБ" – накопите на мечту
Беларусь и Россия согласовали балансы поставок продовольствия на 2020 год
Крутой: общение с детьми всегда приносит положительные эмоции
Ревизия дорожных знаков в Беларуси практически завершена - Корзюк
ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.