Минский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации получил подарки от ГКСЭ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетили центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Фрунзенского района Минска и передали воспитанникам подарки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Анна Жданова.

Для работников ГКСЭ посещать этот центр и дарить праздник каждому ребенку, селить радость в его сердце стало доброй традицией. В этом году сотрудниками центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз и подчиненных ему организаций учреждению передано необходимое оборудование на общую сумму более Br7 тыс. Это оборудование для реабилитации, организации быта и досуга, специализированное оснащение образовательного класса и др.

С рождественскими и новогодними праздниками ребят поздравил председатель комитета Андрей Швед. По его словам, помощь, оказываемая центру, не пустая формальность. Каждый день судебные эксперты в силу специфики своей профессиональной деятельности сталкиваются с неприглядными сторонами жизни, поэтому особенно ценят возможность оказать помощь детям, увидеть в их глазах радость. Кроме того, в течение года работники ГКСЭ занимались благоустройством территории центра. Эта практика также стала ежегодной.

Слова признательности прозвучали в адрес всего коллектива центра за самоотверженный труд, благородство, внимание и заботу о детях. Здесь делают все возможное, чтобы ребенок мог чувствовать себя полноправным членом общества, учиться и развиваться.

Воспитанники центра не оставили гостей без подарков и подготовили для них новогоднее представление.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-