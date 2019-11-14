Минский университет третьего возраста в новом учебном году примет 700 слушателей

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году слушателями Минского университета третьего возраста станут 700 жителей столицы старше 60 лет, зачисленных на курсы по различным направлениям, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор учебных групп Ольга Шишло.

Во Дворце культуры ветеранов сегодня состоится небольшой праздник, приуроченный к началу учебного года. В программе запланирована выставка творческих работ мастериц университета, поздравления от организаторов и партнеров проекта и концерт с участием творческих коллективов людей старшего возраста.

"Занятия проходят по 26 направлениям, в том числе новым, таким как каллиграфия, комнатное садоводство, возрастной макияж, экскурсоведение, школа правовой грамотности, - рассказала Ольга Шишло. - А вообще самый популярный курс - английский язык. В этот раз на него зачислены 176 человек, но это далеко не все желающие".

Кроме того, занятия в "Школе экологии" и "Школе правовой грамотности" открыты для всех минчан старше 60 лет. Встречи со специалистами проходят раз в месяц на базе библиотеки имени Я.Купалы.

Помимо учебных курсов проект "Минский университет третьего возраста" предлагает слушателям участие в Центре общественной активности. Любой желающий может применить свои знания и опыт в таких направлениях деятельности, как "Буккросинг", "Бабушка на час", "Репетитор", "Офисный садовод", "Круг добра", "Подарим детям радость" или предложить собственный волонтерский проект.

В этом году филиал столичного неформального учебного заведения для пожилых открылся в Могилеве на базе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Сейчас здесь можно записаться на английский, пилатес или посещать литературную гостиную.

Занятия в университете третьего возраста бесплатные.

Проект реализует ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" при поддержке генерального партнера - компании JTI, которая сотрудничает с Минским университетом третьего возраста уже 5 лет.-0-