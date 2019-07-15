Минский завод колесных тягачей 27 июля проведет День открытых дверей

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский завод колесных тягачей 26 и 27 июля приглашает минчан и гостей столицы на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию со дня образования предприятия, сообщили БЕЛТА на ОАО "МЗКТ".

Так, 26 июля на Октябрьской площади в столице состоится выставка-показ техники, а 27 июля - "День открытых дверей". С 10.00 до 14.00 территорию завода смогут посетить все желающие.

Также жителей района ожидает вечерний праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. С 17.00 до 21.00 на площадке перед проходной выступят белорусские исполнители Ольга Плотникова, Ольга Рыжикова, Тео, Саша Немо, группы "Минское море" и By City.

ОАО "Минский завод колесных тягачей" уже 65 лет создает технику по индивидуальным техническим заданиям, разрабатывает уникальные транспортные решения для перевозки тяжелых грузов по дорогам общего пользования и в условиях трудной проходимости.

В структуру МЗКТ входит 10 производственных цехов, три цеха вспомогательной деятельности, 25 функциональных управлений, 10 отделов. С 2015 года действует автосборочное производство "Неман".-0-