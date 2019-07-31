Минский зоопарк 10 августа проведет праздник с шоу и развлечениями

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк подготовил насыщенную программу празднования своего 35-го дня рождения: гостей ждут не только встречи с любимыми животными, но также концертная программа, шоу и прочие развлечения, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Праздник стартует в полдень 10 августа. Дети и взрослые смогут понаблюдать за кормлением животных, выступлением юных наездников кружка верховой езды "Кони и пони". Желающие почувствовать себя героями известного советского мультика попробуют измерить темного тигрового питона Тайсона. Позабавят и чему-то научат зрителей азотное шоу профессора Эйнштейна, незабываемое космическое бумажное шоу и выступление роботов-трансформеров.

Территорию зоопарка украсят живые статуи, будет работать детская игровая площадка, можно сделать бесплатное мгновенное фото.

Ведущий программы Евгений Булка проведет гостей по всем развлекательным площадкам. С праздником зоопарк поздравит специальный гость - заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-