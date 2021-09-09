Минский зоопарк объявил конкурс на оригинальные поделки и композиции из тыквы

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "День тыквы - 2021" пройдет в Минском зоопарке, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Конкурс пройдет в двух номинациях: "Тыква - королева осени" и "Чудо-овощ, Чудо-фрукт". В мероприятии могут участвовать поделки и композиции из тыквы, овощей и фруктов. Работы принимаются любых форм и размеров, вырезанные или украшенные резьбой. Разрешается использование различных природных материалов.

Жюри конкурса будет оценивать композиции по оригинальности исполнения, уровню мастерства, художественной и эстетической составляющей. Создателям самых интересных и качественных поделок присуждается 1, 2 и 3 место в каждой номинации, победители награждаются дипломами и подарками от Минского зоопарка.

Все участники конкурса смогут бесплатно посетить зоопарк. Их работы будут представлены на центральной аллее учреждения 25 сентября.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября, а созданные из тыквы, овощей и фруктов работы следует приносить в учреждение 23 и 24 сентября с 9.00 до 16.00, а также в день подведения итогов 25 сентября с 10.00 до 11.30.-0-